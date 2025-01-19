В Иркутске установили памятник Пригожину
19 января 202508:00
В Иркутске на Александровском кладбище появился памятник Евгению Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
В центре мемориала можно увидеть фигуры Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина.
Ранее заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Пригожин маршем из Ростова на Москву он «смазал» все свои заслуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru