В Иркутске установили памятник Пригожину

В Иркутске на Александровском кладбище появился памятник Евгению Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

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В центре мемориала можно увидеть фигуры Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина.

Ранее заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Пригожин маршем из Ростова на Москву он «смазал» все свои заслуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПамятникиЕвгений Пригожин

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