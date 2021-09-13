«Будут прилетать не те люди». Афганистан хочет открыть рейсы в Россию
Эксперт по авиабезопасности Александр Романов уверен, что даже в случае разрешения полетов в Кабул, спецслужбы должны обеспечить жесткий контроль над прибывающими пассажирами.
Эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов прокомментировал для НСН возможное открытие рейсов из России в Афганистан.
«Я, конечно, имею свое мнение на этот счет, но у нас есть большие дипломатические службы, поэтому я не буду влезать в их епархию. Потому что, конечно, есть сомнения, что будут прилетать не те люди, которых мы ждем. Конечно, контроль за прибывающими пассажирами нужно обеспечить спецслужбам», - заявил Романов.
Ранее директор управления гражданской авиации страны Маулави Абдул Хади Хамдард заявил, что в скором времени могут быть возобновлены полеты из Кабула и обратно в Россию и Турцию. Александр Романов затруднился ответить на вопрос, зачем потребовалось возобновление рейсов.
«Многие, наверное, хотят улететь из трудной ситуации, которая там произошла. Поэтому это России тоже в какой-то мере необходимо, какое-то общение нужно. Но, повторюсь, для принятия окончательного решения у нас есть огромная дипломатическая служба», - отметил эксперт по авиационной безопасности.
Ранее директор управления гражданской авиации Афганистана рассказал, что в последние несколько дней в в Кабул прибыли рейсы из Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Катара и Пакистана.
В Росавиации пока информации о рейсах в Афганистан не предоставляли.
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