«Будут прилетать не те люди». Афганистан хочет открыть рейсы в Россию

Ранее директор управления гражданской авиации страны Маулави Абдул Хади Хамдард заявил, что в скором времени могут быть возобновлены полеты из Кабула и обратно в Россию и Турцию. Александр Романов затруднился ответить на вопрос, зачем потребовалось возобновление рейсов.

«Многие, наверное, хотят улететь из трудной ситуации, которая там произошла. Поэтому это России тоже в какой-то мере необходимо, какое-то общение нужно. Но, повторюсь, для принятия окончательного решения у нас есть огромная дипломатическая служба», - отметил эксперт по авиационной безопасности.

Ранее директор управления гражданской авиации Афганистана рассказал, что в последние несколько дней в в Кабул прибыли рейсы из Бахрейна, ОАЭ, Казахстана, Катара и Пакистана.

В Росавиации пока информации о рейсах в Афганистан не предоставляли.

