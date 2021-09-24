Талибы призвали Россию стать посредником между ООН и Афганистаном

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН.

«Она [Россия] может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления», — заявил Муджахид в беседе с РИА Новости.

Представитель талибов попросил содействия Москвы в мирном урегулировании в регионе и в процессе восстановления Афганистана. Муджахид добавил, что новое правительство рассчитывает на «ощутимые положительные результаты» для Кабула на будущих заседаниях Совбеза ООН, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о намерении движения ликвидировать все пути контрабанды наркотиков. В связи с этим радикалы готовят обращение к России с просьбой о помощи в борьбе с наркотрафиком, отмечает Ura.ru.

