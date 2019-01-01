В мире

Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

25 июня00:30


Совет безопасности ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе и назвал это угрозой безопасности, сообщает РИА «Новости».

По словам постоянного представителя Кувейта при ООН Мансура Аль-Отаиби, члены СБ призвали все страны региона проявить максимальную сдержанность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:Совбез Оон