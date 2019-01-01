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В мире Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
Совет безопасности ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе и назвал это угрозой безопасности, сообщает РИА «Новости».
По словам постоянного представителя Кувейта при ООН Мансура Аль-Отаиби, члены СБ призвали все страны региона проявить максимальную сдержанность.
ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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