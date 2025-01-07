Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126 человек

Число жертв землетрясения, которое произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, выросло до 126 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

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По данным агентства, ещё 188 человек были ранены.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в китайском Тибете утром 7 января. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 95 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В посольстве РФ в Непале указали, что данных о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения, не поступало, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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