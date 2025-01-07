Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126 человек
7 января 202517:42
Число жертв землетрясения, которое произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, выросло до 126 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, ещё 188 человек были ранены.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в китайском Тибете утром 7 января. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 95 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В посольстве РФ в Непале указали, что данных о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения, не поступало, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126 человек
- Узбекская авиакомпания сократила количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург
- Патриарх Кирилл призвал не гадать на Рождество
- Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну
- Володин поддержал переход на новую систему высшего образования в РФ
- Кадыров поздравил граждан России с Рождеством
- В Аргентине задержан второй обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction
- СМИ: Летевший в Самарканд Boeing 737 экстренно сел во Внуково
- СМИ: В Казахстан отправили данные чёрных ящиков разбившегося лайнера AZAL
- Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru