Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек
2 апреля 202518:46
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме выросло до 3 003 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».
Агенство ссылается на государственное телевидение страны, по данным которого ранения получили 4 515 человек, ещё 351 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта, подземные толчки также затронули Таиланд и другие соседние страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявил, что с 31 марта по 6 апреля в Мьянме объявлен национальный недельный траур.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России ужесточит контроль над мошенниками
- Фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний»
- Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ
- Матери погибшего на СВО кубанского казака вручили звезду Героя России
- В США заявили об отсутствии у Вашингтона рычагов давления на Россию
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек
- Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
- Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
- Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru