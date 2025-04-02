Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек

Агенство ссылается на государственное телевидение страны, по данным которого ранения получили 4 515 человек, ещё 351 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта, подземные толчки также затронули Таиланд и другие соседние страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявил, что с 31 марта по 6 апреля в Мьянме объявлен национальный недельный траур.

