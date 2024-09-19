Число жертв взрывов в Ливане достигло 25 человек
19 сентября 202414:42
Число жертв взрывов средств связи в Ливане достигло 25 человек. Об это на пресс-конференции заявил глава Минздрава республики Фирас Абъяд.
Говоря о раненых он указал, что их количество увеличилось до 608 человек.
Ранее в Минздраве Ливана сообщали о 32 погибших и 450 раненых.
В министерстве связи республики заявили, что взорвавшиеся 18 сентября рации Icom V82 не проходили лицензирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru