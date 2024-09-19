Число жертв взрывов в Ливане достигло 25 человек

Число жертв взрывов средств связи в Ливане достигло 25 человек. Об это на пресс-конференции заявил глава Минздрава республики Фирас Абъяд.

Нетаньяху впервые обратился с заявлением после детонации электроники в Ливане

Говоря о раненых он указал, что их количество увеличилось до 608 человек.

Ранее в Минздраве Ливана сообщали о 32 погибших и 450 раненых.

В министерстве связи республики заявили, что взорвавшиеся 18 сентября рации Icom V82 не проходили лицензирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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