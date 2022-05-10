Число жертв взрыва в отеле Гаваны возросло до 42
Министерство здравоохранения Кубы заявило о сорока двух погибших в результате взрыва в отеле «Саратога» в Гаване, передает ТАСС.
Отмечается, что при взрыве погибли 4 ребенка, пострадали 96 человек.
Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.
Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
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