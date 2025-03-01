Число жертв циклона «Гаранс» на острове Реюньон увеличилось до четырех
1 марта 202520:03
Мощный тропический циклон «Гаранс» накрыл французский остров Реюньон.
Шторм и проливные дожди вызвали выход рек из берегов, потоками уносит машины, улицы скрылись под водой.
Из-за стихии погибли как минимум четыре человека, около 300 тысяч жителей остались без воды, а 160 тысяч — без света, сообщили местные власти.
Ранее стало известно, что из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru