Число жертв циклона «Гаранс» на острове Реюньон увеличилось до четырех

Шторм и проливные дожди вызвали выход рек из берегов, потоками уносит машины, улицы скрылись под водой.



Из-за стихии погибли как минимум четыре человека, около 300 тысяч жителей остались без воды, а 160 тысяч — без света, сообщили местные власти.

Ранее стало известно, что из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

