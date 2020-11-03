Число жертв теракта в Вене выросло до пяти
3 ноября 202015:13
Число жертв теракта, произошедшего накануне в Вене, возросло до пяти. Об этом сообщила австрийская газета «Хойте».
Ранее сообщалось о четырех погибших - двух мужчинах и двух женщинах, а также о 18 раненых.
В Австрии объявлен трехдневный траур в память о жертвах нападения террористов.
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3 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru