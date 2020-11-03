Число жертв теракта в Вене выросло до пяти

Число жертв теракта, произошедшего накануне в Вене, возросло до пяти. Об этом сообщила австрийская газета «Хойте».

Ранее сообщалось о четырех погибших - двух мужчинах и двух женщинах, а также о 18 раненых.

СМИ: В Париже задержали мужчину с мачете

В Австрии объявлен трехдневный траур в память о жертвах нападения террористов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеТерактВена
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры