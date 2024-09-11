Число жертв супертайфуна «Яги» во Вьетнаме превысило 140

Ещё несколько сотен жителей пострадали. Разгул стихии привел к сильным затоплениям и оползням. Синоптики обещают, что ливни в социалистической республике продлятся до четверга.

Ранее из-за супертайфуна в Китае эвакуировали почти 420 тысяч человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

