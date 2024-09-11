Число жертв супертайфуна «Яги» во Вьетнаме превысило 140
11 сентября 202412:40
Число погибших во Вьетнаме в результате прохождения через страну супертайфуна «Яги» выросло до 141, сообщает агентство Associated Press.
Ещё несколько сотен жителей пострадали. Разгул стихии привел к сильным затоплениям и оползням. Синоптики обещают, что ливни в социалистической республике продлятся до четверга.
Ранее из-за супертайфуна в Китае эвакуировали почти 420 тысяч человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru