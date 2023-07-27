Число жертв пожаров в странах Средиземноморья превысило 40 человек
Число жертв лесных пожаров в ряде стран средиземноморского регионаи превысило уже 40 человек. Такую трагиченскую статистику обнародовали европейские масс-медиа.
Так, минувшей ночью поступило сообщение о гибели двух человек на материковой части Греции. Спасателям пришлось эвакуировать ряд населенных пунктов в прибрежном районе Магнесия, к северу от Афин. Ситуация пожарами осложняется 40-градусной жарой. Борьба с огнём продолжается на греческих островах.
Природные пожары в Италии за последние дни унесли жизни шести человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии. Там воздух прогрелся до 47,4 градуса по Цельсию.
В странах Африка также бушуют природные пожары. Так, в Алжире от огня уже погибли не менее 34 человека. В соседнем Тунисе на этой неделе эвакуировали сотни человек. Пожарным удалось локализовать возгорания, однако температура в ряде городов сохраняется в районе 49 ℃.
Лесные пожары действуют и в Турции, в том числе, в курортных районах. Однако, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», туристы из России не паникуют и продолжают отдыхать, глядя на дым, огонь и пожарные вертолеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru