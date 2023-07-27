Число жертв пожаров в странах Средиземноморья превысило 40 человек

Число жертв лесных пожаров в ряде стран средиземноморского регионаи превысило уже 40 человек. Такую трагиченскую статистику обнародовали европейские масс-медиа.

Так, минувшей ночью поступило сообщение о гибели двух человек на материковой части Греции. Спасателям пришлось эвакуировать ряд населенных пунктов в прибрежном районе Магнесия, к северу от Афин. Ситуация пожарами осложняется 40-градусной жарой. Борьба с огнём продолжается на греческих островах.

Природные пожары в Италии за последние дни унесли жизни шести человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии. Там воздух прогрелся до 47,4 градуса по Цельсию.