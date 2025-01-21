Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции возросло до 76 человек, сообщил глава МВД Али Ерликая.

В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. Огонь быстро охватил здание. Спасательные службы эвакуировали отдыхающих, разместив их в четырех других гостиницах комплекса. В результате происшествия 66 человек погибли, 51 человек был госпитализирован.