Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76
Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции возросло до 76 человек, сообщил глава МВД Али Ерликая.
В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. Огонь быстро охватил здание. Спасательные службы эвакуировали отдыхающих, разместив их в четырех других гостиницах комплекса. В результате происшествия 66 человек погибли, 51 человек был госпитализирован.
Курорт находится на высоте 2,2 тысячи метров в горном хребте Кероглу и является одним из крупнейших в Турции. На момент пожара отель был почти полностью заполнен из-за школьных каникул.
Турецкие власти начали расследование причин возгорания, задержав двух сотрудников отеля. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что проверка соблюдения требований пожарной безопасности в гостинице проводилась в 2021 и 2024 годах, и нарушений не было обнаружено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru