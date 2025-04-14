Число жертв обрушения строящегося здания в Бангкоке достигло 41 человека
14 апреля 202519:10
Число погибших при обрушении строящегося небоскрёба в Бангкоке достигло 41 человека. Как пишет газета The Nation, об этом заявил мэр города Чатчат Ситтипхан.
Отмечается, что пропавшими без вести числятся ещё 53 человека, которые были заняты на строительстве здания.
«Наша цель - завершить разбор руин здания к концу этого месяца», - заключил градоначальник.
Строящееся здание Управления генерального аудитора в районе Чатучак обрушилось в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта и затронуло также Таиланд, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru