Число жертв обрушения строящегося здания в Бангкоке достигло 41 человека

Число погибших при обрушении строящегося небоскрёба в Бангкоке достигло 41 человека. Как пишет газета The Nation, об этом заявил мэр города Чатчат Ситтипхан.

Власти Мьянмы уточнили число погибших в результате землетрясения

Отмечается, что пропавшими без вести числятся ещё 53 человека, которые были заняты на строительстве здания.

«Наша цель - завершить разбор руин здания к концу этого месяца», - заключил градоначальник.

Строящееся здание Управления генерального аудитора в районе Чатучак обрушилось в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта и затронуло также Таиланд, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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