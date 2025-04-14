Число жертв обрушения строящегося здания в Бангкоке достигло 41 человека

Отмечается, что пропавшими без вести числятся ещё 53 человека, которые были заняты на строительстве здания.

«Наша цель - завершить разбор руин здания к концу этого месяца», - заключил градоначальник.

Строящееся здание Управления генерального аудитора в районе Чатучак обрушилось в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта и затронуло также Таиланд, сообщает RT.