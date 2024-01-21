Число жертв непогоды в США увеличилось до 89

По данным СМИ, в штате Теннеси подтверждена гибель 25 человек. В Орегоне жертвами непогоды стали минимум 16 человек.

Также смертельные случаи зафиксированы в Кентукки, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвания и других штатах.

Агентство Associared Press отметило, что температура воздуха в центральной части Соединенных Штатов опускалась до минус 34 градусов.

В московских аэропортах 18 января задержали около 50 и отменили два рейса из-за метели, напоминает «Радиоточка НСН».

