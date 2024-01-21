Число жертв непогоды в США увеличилось до 89
Как минимум 89 человек погибли в США из-за резкого похолодания и снегопадов, сообщил телеканал NBC.
По данным СМИ, в штате Теннеси подтверждена гибель 25 человек. В Орегоне жертвами непогоды стали минимум 16 человек.
Также смертельные случаи зафиксированы в Кентукки, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвания и других штатах.
Агентство Associared Press отметило, что температура воздуха в центральной части Соединенных Штатов опускалась до минус 34 градусов.
В московских аэропортах 18 января задержали около 50 и отменили два рейса из-за метели, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru