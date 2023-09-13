Число жертв наводнения в Ливии превысило 8 тысяч

«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тыс», - говорится в сообщении телеканала.

В Палате представителей уточнили, что пропавшими признаны 10 тысяч человек. Их число продолжает расти.

Ливни обрушились на Ливию 10 сентября. Проливные дожди вызвал циклон «Даниэль», сообщает «Радиоточка НСН».

