Число жертв наводнения в Ливии превысило 8 тысяч

Жертвами наводнения в северо-восточных районах Ливии стали восемь тысяч человек, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на советника Палаты представителей страны.

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«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тыс», - говорится в сообщении телеканала.

В Палате представителей уточнили, что пропавшими признаны 10 тысяч человек. Их число продолжает расти.

Ливни обрушились на Ливию 10 сентября. Проливные дожди вызвал циклон «Даниэль», сообщает «Радиоточка НСН».

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