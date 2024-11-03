Число жертв наводнения в Испании выросло до 214 человек

Количество погибших в результате наводнения в Испании, вызванного проливными дождями, возросло до 214. По данным газеты El Mundo, на сегодняшний день опознаны 67 тел.

Число жертв наводнений в испанской Валенсии превысило 200 человек

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился направить еще 10 тысяч военных и полицейских в Валенсию для ликвидации последствий наводнения. Их общее число в пострадавших районах выросло почти до 15 тыс. Это крупнейшее развертывание войск и полиции в мирное время в истории Испании. Поиски тел погибших продолжаются.

Ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, обрушился на Испанию 29 октября. Власти Испании объявили в стране трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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