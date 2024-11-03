Число жертв наводнения в Испании выросло до 214 человек

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился направить еще 10 тысяч военных и полицейских в Валенсию для ликвидации последствий наводнения. Их общее число в пострадавших районах выросло почти до 15 тыс. Это крупнейшее развертывание войск и полиции в мирное время в истории Испании. Поиски тел погибших продолжаются.



Ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, обрушился на Испанию 29 октября. Власти Испании объявили в стране трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

