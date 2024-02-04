Число жертв лесных пожаров в Чили увеличилось до 64
Президент Чили Габриэль Борич сообщил, что жертвами лесных пожаров в Вальпараисо стали 64 человека.
«Мы знаем, что эта цифра значительно вырастет», - сказал глава государства на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его администрации в соцсети X.
Президент уточнил, что в коммуне Кильпе огонь уничтожил более 1,3 тысячи домов. Он объявил траур с 5 февраля.
По данным властей, огонь распространился на площади более 40 тысяч гектаров.
В конце января пожар произошел в аргентинском национальном парке Лос-Алерсес, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь затронул площадь более тысячи гектаров, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru