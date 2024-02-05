Число жертв лесных пожаров в Чили увеличилось до 122
5 февраля 202420:12
По крайней мере 122 человека стали жертвами лесных пожаров в чилийском Вальпараисо, передает ТАСС со ссылкой на местную службу судмедэкспертов.
По состоянию на 18:00 мск поступили тела 122 человек. Опознаны 32.
Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля ввел в в Вальпараисо режим чрезвычайной ситуации. Власти полагают, что пожар уничтожил более 14 тысяч домов.
Ранее природный пожар произошел в лесном массиве в микрорайоне во Владивостоке. Спасатели потушили горящую сухую растительность, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru