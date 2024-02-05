Число жертв лесных пожаров в Чили увеличилось до 122

По крайней мере 122 человека стали жертвами лесных пожаров в чилийском Вальпараисо, передает ТАСС со ссылкой на местную службу судмедэкспертов.

В нацпарке в Аргентине произошел пожар на площади более тысячи гектаров

По состоянию на 18:00 мск поступили тела 122 человек. Опознаны 32.

Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля ввел в в Вальпараисо режим чрезвычайной ситуации. Власти полагают, что пожар уничтожил более 14 тысяч домов.

Ранее природный пожар произошел в лесном массиве в микрорайоне во Владивостоке. Спасатели потушили горящую сухую растительность, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:Лесные ПожарыЧили

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