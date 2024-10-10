Число жертв израильских атак в Бейруте возросло до 18 человек

Число жертв израильских атак в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, еще 92 получили ранения. Об этом сообщается в отчете центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

В заявлении ведомства отмечается, что обновленная информация подтверждает количество погибших и раненых в результате ударов по столице Ливана.

Израильские военные нанесли удар по более чем 500 объектам «Хезболлы» в Ливане

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла». Операция началась с атак на боевиков, включая взрывы их пейджеров и удары по Бейруту и югу страны.

В первые дни израильские силы сообщили о ликвидации нескольких военачальников «Хезболлы», а 27 сентября был атакован центральный штаб группировки, в результате чего погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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