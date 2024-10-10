Число жертв израильских атак в Бейруте возросло до 18 человек

Число жертв израильских атак в районе Рас ан-Набаа в центре Бейрута возросло до 18 человек, еще 92 получили ранения. Об этом сообщается в отчете центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

В заявлении ведомства отмечается, что обновленная информация подтверждает количество погибших и раненых в результате ударов по столице Ливана.