Число жертв COVID-19 в мире превысило 238 тысяч
Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом , в мире достигло 238 775 человек, Прибавка за сутки составила 5 377, случаев, информирует университет Джонса Хопкинса США. Всего в мире, по его данным, насчитывается 3 344 274 инфицированных COVID-19. На 87 186 больше случаев заражения за последние 24 часа.
Окончательно излечились от заболевания свыше 1 миллиона человек. Соединённые Штаты Америки продолжают лидировать по числу заражённых - 1 103 781 случаев. Испания остаётся на втором месте - 213 435, Италии на третьем с 207 428 инфицированными.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах земного шара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru