Число жертв COVID-19 в мире превысило 238 тысяч

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом , в мире достигло 238 775 человек, Прибавка за сутки составила 5 377, случаев, информирует университет Джонса Хопкинса США. Всего в мире, по его данным, насчитывается 3 344 274 инфицированных COVID-19. На 87 186 больше случаев заражения за последние 24 часа.

Окончательно излечились от заболевания свыше 1 миллиона человек. Соединённые Штаты Америки продолжают лидировать по числу заражённых - 1 103 781 случаев. Испания остаётся на втором месте - 213 435, Италии на третьем с 207 428 инфицированными.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах земного шара.





