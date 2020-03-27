Число жертв COVID-19 в мире перевалило за 21 тысячу
Число смертельных случаев от последствий заражения коронавирусной инфекцией на Земле превысило 21 тысячу. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве.
На сегодня в 199 странах насчитывается 465 915 случаев заражения COVID-19, отмечает RT. Согласно приведенной статистике, больше всего заболевших и умерших фиксируется в Европейском регионе - 250 592 и 13 950 случаев соответственно. Здесь в лидерах остается Италия - 74 386 подтверждённых смертей, 7 505 заразившихся.
На втором месте, по данным ВОЗ, идёт Западно-Тихоокеанский регион, в который, в частности, включены Китай, Южная Корея и Япония.
Между тем, Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times одновременно проинформировали, что США, вероятно, вышли на первое место в мире среди стран по числу зараженных коронавирусом.
Согласно подсчётам, сделанным на основе открытых сведений федеральных и местных властей, в Соединённых Штатах зарегистрировано 82 404 случая COVID-19.
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