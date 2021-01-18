Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 95 млн

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 95 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что из 95 037 610 заболевших, 2 030 668 человек скончались.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев в США – 23,9 миллионов человек, на втором месте Индия (более 10,5 миллиона), на третьем – Бразилия (8,4 миллиона человек).

С начала пандемии в России обнаружили более 3,5 миллиона заболевших, из которых 65 566 скончались.

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Сделать прививку препаратом «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» может любой желающий, если у него нет противопоказаний.





