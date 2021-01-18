Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 95 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 95 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университете Джонса Хопкинса.
Отмечается, что из 95 037 610 заболевших, 2 030 668 человек скончались.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев в США – 23,9 миллионов человек, на втором месте Индия (более 10,5 миллиона), на третьем – Бразилия (8,4 миллиона человек).
С начала пандемии в России обнаружили более 3,5 миллиона заболевших, из которых 65 566 скончались.
Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Сделать прививку препаратом «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» может любой желающий, если у него нет противопоказаний.
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3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru