Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 млн человек

Общее число инфицированных новым коронавирусом по всему миру превысило 7 миллионов 100 тысяч человек. Пандемия охватила 188 стран. Такие последние данные на сегодня публикует Университет Джонса Хопкинса. За последние 24 часа заразились более 119 тысяч человек.

С начала пандемии выздоровели около 3 миллионов 300 тысяч человек, умерли 406 522 пациента. Соединённые Штаты Америки остаются наиболее пострадавшими от COVID-19 государств. Там коронавирусом заразились почти 2 миллиона граждан. Второе место остаётся за Бразилией - 707,4 тысячи человек. Как отмечает RT, в южно-американской стране от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли уже около 37,5 тысяч человек, выздоровели – свыше 325 тысяч.

Россия идёт на третьем месте по числу инфицированных - 476 тысяч. Однако наша страна занимает одно из последних мест по летальным исходам – менее 6 тысяч случаев. Самая большая смертность регистрируется в странах Европы. В десяти государствах показатель превышает 10%.

