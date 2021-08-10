Число заразившихся COVID-19 в Африке превысило 7 млн

Общее число заболевших COVID-19 в странах Африки достигло 7 054 430. Об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

В сообщении организации указано, что от последствий заражения коронавирусом скончались 178 243 человека. При этом около 6,1 миллиона человек выздоровели.

Антирекорд по числу заболевших и зараженных зафиксирован в ЮАР, это 2 540 222 и 75 012 человек. В Тунисе выявили 21 089 летальных исходов, всего, по официальным данным, 613 628 человек заразились. Также высокий уровень заражения сохраняется в Египте, здесь выявлено 16 582 и 284 789 соответственно зараженных и погибших.

Кроме того, в перечне указаны Эфиопия (284 531 и 4 430), Кения (212 573 и 4 179) и Нигерия (178 506 и 2 192).

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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