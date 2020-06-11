Число заражённых коронавирусом в США превысило 2 млн

Число инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах Америки превысило 2 миллиона случаев. Такую обновленную статистику обнародовал Университет Джонса Хопкинса. Согласно новым данным, число смертельных исходов от COVID-19 в США вплотную приблизилось к отметке 113 тысяч.

Как отмечает RT, наиболее непростая ситуация сейчас складывается в штатах Нью-Йорк (там идентифицировано свыше 380 тысяч заражений) и Нью-Джерси (более 165 тысяч пациентов с COVID-19).

Между тем, вирусолог из Италии, проректор университет в Милане Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи не исключает, что второй волны коронавирусной инфекции, которой пугают некоторые эксперты, может и не быть, передает РИА Новости.

Как отмечает итальянский специалист, еще в мае врачи на Апеннинах заметили прогрессирующее снижение остроты заболевания среди вновь поступивших пациентов. Также выросло число зараженных, которым можно было лечиться в домашних условиях без угрозы жизни, пишет «Свободная пресса».

Экспресс-исследование показало, что коронавирус довольно быстро претерпевает изменения в сторону ослабления негативного воздействия на организм человека. Впрочем, пока это нельзя утверждать со 100% уверенностью. Однако, если возбудитель заболевания постепенно станет менее вирулентным, повторения ситуации минувших зимы и весны удастся избежать.

