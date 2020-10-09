Число заражённых коронавирусом бьет рекорд вторые сутки при снижении летальности

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд вторые сутки подряд. За последние 24 часа идентифицировано 350 766 заражённых. Такую обновлённую статистику обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Накануне сообщалось о 338 779 инфицированных.

По росту сила случаев на первое место вышла Индия - 70 496 заражённых, на втором месте идут Соединённые Штаты Америки - 52 458 выявленных случаев.

В общей сложности с начала пандемии на Земле заразились более 36,3 миллиона человек, свыше 1 миллиона больных COVID-19 умерли в результате осложнений.

Между тем, в относительном выражении ежемесячный прирост снизился с 50% до минимальных с начала пандемии 35%, передаёт ТАСС. В сентябре число подтвержденных случаев коронавируса возросло примерно на 8,8 миллиона, как и в августе. В первый осенний месяц жертвами COVID-19 стали около 160 тысяч человек. Это на 35 тысяч меньше, чем в августе.

Продолжает также снижаться летальность нового заболевания, она упала до 3%. На этом фоне довольно интенсивно растет число выздоровевших пациентов - по итогам прошлого месяца оно возросло на 7 миллионов.

