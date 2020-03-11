Число заражений коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

В частности, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки было зарегистрировано 4125 случаев инфицирования коронавирусом. Также за этот период зафиксировано 203 случая летального исхода.

Из общего числа заболевших примерно 80 тысяч случаев заражения произошли на территории Китая, остальные - в разных странах мира. Ранее глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что темпы заражения COVID-19 снизятся после лета 2020 года.