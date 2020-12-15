Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс человек

В Соединенных Штатах Америки с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 300 586 человек, сообщает «Интерфакс».

Число инфицированных в стране составляет 16,4 млн человек, 6,3 млн выздоровели.

Всего в мире насчитывается 72,7 млн зараженных коронавирусом, умерло 1,6 млн.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКоронавирус
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