Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс человек
15 декабря 202009:34
В Соединенных Штатах Америки с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 300 586 человек, сообщает «Интерфакс».
Число инфицированных в стране составляет 16,4 млн человек, 6,3 млн выздоровели.
Всего в мире насчитывается 72,7 млн зараженных коронавирусом, умерло 1,6 млн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru