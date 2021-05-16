Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев увеличилось до 360 человек
360 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный полумесяц.
Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими произошли в ночь на 8 мая.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.
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