Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев увеличилось до 360 человек

360 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный полумесяц.

Военное крыло ХАМАС ответил на авиаудар Израиля

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими произошли в ночь на 8 мая.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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