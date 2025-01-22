Число пострадавших при взрыве на шахте в Польше выросло до 16 человек

Не менее 16 человек пострадали при взрыве метана в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши. Об этом журналистам заявил глава службы неотложной медицинской помощи в Катовице Лукаш Пах.

СМИ: Взрыв произошел в шахте в польской Силезии

По его словам, в основном у пострадавших диагностированы ожоги, а также травмы рук, ног и ушибы.

«Госпитализированы 14 человек», - добавил Пах.

Ранее в прокуратуре Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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