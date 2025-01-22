Число пострадавших при взрыве на шахте в Польше выросло до 16 человек
22 января 202516:51
Не менее 16 человек пострадали при взрыве метана в шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши. Об этом журналистам заявил глава службы неотложной медицинской помощи в Катовице Лукаш Пах.
По его словам, в основном у пострадавших диагностированы ожоги, а также травмы рук, ног и ушибы.
«Госпитализированы 14 человек», - добавил Пах.
Ранее в прокуратуре Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru