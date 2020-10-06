Число пострадавших при протестах в Киргизии возросло до 686
Число пострадавших при протестах в Киргизии возросло до 686, передает ТАСС.
Еше 164 человека в результате столкновений сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один умер.
Из 686 пострадавших 521 человек после оказания первичной медпомощи отправлен домой.
Выборы в парламент Киргизии ознаменовались массовыми акциями протеста в столице республики, Бишкеке. По результатам голосования в парламент прошли только четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер: это проправительственные «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Сторонники остальных партий не согласились с результатами выборов, заявили о нарушениях и вышли на столичные улицы.
По сообщениям местных СМИ, конфликт обострился к восьми часам вечера по местному времени. Из толпы митингующих стали бросать камни в здание правительства. Протестующие попытались взять здание штурмом, но первую попытку отбили силовики: они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция, однако, добилась своего и к трём часам заняла здание. Несмотря на призывы не мародёрствовать, протестующие не сдержались: в здании вспыхнул пожар. К девяти часам утра возгорание локализовали.
Другая группа протестующих тем временем осаждала здание Государственного комитета национальной безопасности. Митингующие снесли забор ведомства. После получасовых переговоров с силовиками из СИЗО ГКНБ был освобождён экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого минувшим летом приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Оппозиционеры также добились освобождения бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Уже известно, что протестующие также добились нескольких назначений. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что занял пост и.о. генпрокурора Киргизии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru