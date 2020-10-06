Число пострадавших при протестах в Киргизии возросло до 686

По сообщениям местных СМИ, конфликт обострился к восьми часам вечера по местному времени. Из толпы митингующих стали бросать камни в здание правительства. Протестующие попытались взять здание штурмом, но первую попытку отбили силовики: они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция, однако, добилась своего и к трём часам заняла здание. Несмотря на призывы не мародёрствовать, протестующие не сдержались: в здании вспыхнул пожар. К девяти часам утра возгорание локализовали.

Другая группа протестующих тем временем осаждала здание Государственного комитета национальной безопасности. Митингующие снесли забор ведомства. После получасовых переговоров с силовиками из СИЗО ГКНБ был освобождён экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого минувшим летом приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Оппозиционеры также добились освобождения бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Уже известно, что протестующие также добились нескольких назначений. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что занял пост и.о. генпрокурора Киргизии.

