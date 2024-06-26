Число погибших во время протестов в Кении увеличилось до 13 человек
Число погибших в ходе протестов против повышения налогов в Кении увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ассоциацию кенийских врачей.
Президент Медицинской ассоциации страны Саймон Кигонду отметил, что это не окончательная цифра по погибшим. Кенийские СМИ до этого сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.
Протесты в Кении начались из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. Парламент в Найроби принял соответствующий документ 25 июня. После этого толпа недовольных принялась штурмовать здание законодательного органа. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, передает «Радиоточка НСН».
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