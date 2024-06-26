Число погибших во время протестов в Кении увеличилось до 13 человек

Число погибших в ходе протестов против повышения налогов в Кении увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ассоциацию кенийских врачей.

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Президент Медицинской ассоциации страны Саймон Кигонду отметил, что это не окончательная цифра по погибшим. Кенийские СМИ до этого сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.

Протесты в Кении начались из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. Парламент в Найроби принял соответствующий документ 25 июня. После этого толпа недовольных принялась штурмовать здание законодательного органа. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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