Число погибших в результате взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38
Число погибших после взрыва и стрельбы в церкви в штате Ондо в Нигерии увеличилось до 38, сообщает Associated Press со ссылкой на епархию штата.
Cреди жертв — пятеро детей. При этом не исключено, что количество погибших может увеличиться, так как тела некоторых убитых были доставлены в частные больницы, их точное число неизвестно. Ранее сообщалось о 21 погибшем.
5 июня боевики ворвались в католическую церковь и открыли стрельбу по прихожанам во время службы. Они также привели в действие взрывное устройство.
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