Число погибших в результате взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38

Число погибших после взрыва и стрельбы в церкви в штате Ондо в Нигерии увеличилось до 38, сообщает Associated Press со ссылкой на епархию штата.

Растет число погибших при стрельбе в американской больнице

Cреди жертв — пятеро детей. При этом не исключено, что количество погибших может увеличиться, так как тела некоторых убитых были доставлены в частные больницы, их точное число неизвестно. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

5 июня боевики ворвались в католическую церковь и открыли стрельбу по прихожанам во время службы. Они также привели в действие взрывное устройство.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нигерия
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