Число погибших в результате взрыва в церкви в Нигерии выросло до 38

Cреди жертв — пятеро детей. При этом не исключено, что количество погибших может увеличиться, так как тела некоторых убитых были доставлены в частные больницы, их точное число неизвестно. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

5 июня боевики ворвались в католическую церковь и открыли стрельбу по прихожанам во время службы. Они также привели в действие взрывное устройство.

