Число погибших в результате беспорядков в Венесуэле увеличилось до 30

Не менее 29 заключенных погибли во время беспорядков в полицейском изоляторе в венесуэльском штате Португеса. Ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Пока не сообщается, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало, передает ТАСС.

