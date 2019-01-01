В мире
Не менее 29 заключенных погибли во время беспорядков в полицейском изоляторе в венесуэльском штате Португеса. Ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Пока не сообщается, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало, передает ТАСС.
Число погибших в результате беспорядков в Венесуэле увеличилось до 30
25 мая00:02
Не менее 29 заключенных погибли во время беспорядков в полицейском изоляторе в венесуэльском штате Португеса. Ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Пока не сообщается, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало, передает ТАСС.
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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
ТЕГИ:Венесуэла