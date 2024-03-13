Число погибших при взрыве в ресторане в Китае увеличилось до семи

Число жертв взрыва в ресторане в городе Саньхэ китайской провинции Хэбэй увеличилось до семи. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В Тегеране в результате взрыва обрушились два здания

По данным СМИ, пострадали 27 человек. В результате взрыва частично обрушилось четырехэтажное здание, в котором произошел хлопок.

Находившиеся рядом с рестораном автомобили получили повреждения. Ударная волна выбила окна соседних зданий.

Ранее сообщалось, что в Иране во время праздника огня с применением пиротехники пострадали 4,3 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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