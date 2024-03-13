Число погибших при взрыве в ресторане в Китае увеличилось до семи
13 марта 202423:15
Число жертв взрыва в ресторане в городе Саньхэ китайской провинции Хэбэй увеличилось до семи. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
По данным СМИ, пострадали 27 человек. В результате взрыва частично обрушилось четырехэтажное здание, в котором произошел хлопок.
Находившиеся рядом с рестораном автомобили получили повреждения. Ударная волна выбила окна соседних зданий.
Ранее сообщалось, что в Иране во время праздника огня с применением пиротехники пострадали 4,3 тысячи человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru