Число погибших при взрыве газа в Гаване выросло до 40 человек

Уже сорок человек стали жертвами взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщило министерство здравоохранения Кубы.

Взрыв в Гаване: тридцать человек госпитализированы

Еще 18 остаются в больницах. Из них шестеро находятся в критическом состоянии. Всего в результате происшествия пострадали 94 человека.

6 мая стало известно о мощном взрыве в Гаване. Он прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.

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ФОТО: pixabay.com
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