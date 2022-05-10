Число погибших при взрыве газа в Гаване выросло до 40 человек
10 мая 202205:28
Уже сорок человек стали жертвами взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване, сообщило министерство здравоохранения Кубы.
Еще 18 остаются в больницах. Из них шестеро находятся в критическом состоянии. Всего в результате происшествия пострадали 94 человека.
6 мая стало известно о мощном взрыве в Гаване. Он прогремел в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. В результате было разрушено как минимум два этажа отеля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru