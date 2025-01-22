Число погибших при пожаре в отеле Турции выросло до 79 человек

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 79 человек. Об этом сообщила прокуратура региона, уточнив данные после проведения ДНК-экспертиз, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 пострадавших. В рамках расследования задержаны 11 человек, включая заместителя мэра Болу, одного из руководителей пожарной службы и владельца гостиницы.