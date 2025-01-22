Число погибших при пожаре в отеле Турции выросло до 79 человек

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 79 человек. Об этом сообщила прокуратура региона, уточнив данные после проведения ДНК-экспертиз, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 пострадавших. В рамках расследования задержаны 11 человек, включая заместителя мэра Болу, одного из руководителей пожарной службы и владельца гостиницы.

После пожара на курорте в Турции с 76 жертвами задержаны два чиновника

Возгорание произошло в ночь на вторник. Очевидцы рассказывали, что некоторые постояльцы пытались выбраться из горящего здания, используя связанные простыни в качестве веревок.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой заявлял, что отель регулярно проходил проверки, и пожарные службы не выявляли нарушений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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