Число погибших при наводнении в Европе приблизилось к полусотне

Не менее 48 человек погибли в Германии и Бельгии в результате наводнения, вызванного сильными дождями, сообщают европейские СМИ. Больше всего жертв стихии в ФРГ – 42 летальных случая.

В Бельгии наиболее сожная обстановка складывается на реке Весдр, которая вышла из берегов и затопила город Пепинстер в провинции Льеж. Несколько домов разрушены.

Власти Германии объявили об эвакуации жителей двух районов федеральной земли Северный-Рейн Вестфалия в связи с возможным прорывом плотины Штайнбахтальсперре. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям пострадавших районах.