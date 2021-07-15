Число погибших при наводнении в Европе приблизилось к полусотне

Не менее 48 человек погибли в Германии и Бельгии в результате наводнения, вызванного сильными дождями, сообщают европейские СМИ. Больше всего жертв стихии в ФРГ – 42 летальных случая.

В Бельгии наиболее сожная обстановка складывается на реке Весдр, которая вышла из берегов и затопила город Пепинстер в провинции Льеж. Несколько домов разрушены.

Власти Германии объявили об эвакуации жителей двух районов федеральной земли Северный-Рейн Вестфалия в связи с возможным прорывом плотины Штайнбахтальсперре. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям пострадавших районах.

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«Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб», - заявила глава правительства ФРГ. Также сильно пострадала земля Рейнланд-Пфальц. Там объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет на фоне наводнений призвал к более решительным мерам по защите климата.

Непогода также серьёзно затронула Нидерланды и Францию, а также Великобританию. Данных о погибших из этих стран пока не поступало.

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Фото: twitter.com/BRPoller
ТЕГИ:ЖертвыЕвропаНаводнение
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