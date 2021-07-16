Число погибших при наводнении в Бельгии увеличилось до 23
16 июля 202116:35
В Бельгии выросло количество погибших от наводнений. Больше всего жертв – 15 человек – в городах Вервье и Пипенстер в провинции Льеж.
41 тысяча домов осталась лишена электричества. В регионах Льеж, Намюр и Люксембург невозможно использовать воду. От проливных дождей больше всего досталось этим провинциям. Дороги и первые этажи зданий затопило. Нарушено транспортное сообщение.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением.
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16 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru