Число погибших при наводнении в Бельгии увеличилось до 23

В Бельгии выросло количество погибших от наводнений. Больше всего жертв – 15 человек – в городах Вервье и Пипенстер в провинции Льеж.

41 тысяча домов осталась лишена электричества. В регионах Льеж, Намюр и Люксембург невозможно использовать воду. От проливных дождей больше всего досталось этим провинциям. Дороги и первые этажи зданий затопило. Нарушено транспортное сообщение.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением.



