Число погибших при нападении ХАМАС израильтян превысило тысячу человек

Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян превысило тысячу человек, сообщает пресс-служба посольства Израиля в США.

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