Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45

Увеличилось число жертв аварии на шахте имени Косенко в Караганде, сообщил телеканал «Хабар 24».

СМИ сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Караганде

«По последним данным, были обнаружены трупы 45 горняков», - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Инцидент произошел в субботу, 28 октября. На момент аварии под землей находились 252 человека.

По предварительным данным , причиной аварии стал взрыв газометана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура.

10 октября горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара. В результате возгорания пострадал сварщик, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: donland.ru
ТЕГИ:ШахтыКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры