Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 45
Увеличилось число жертв аварии на шахте имени Косенко в Караганде, сообщил телеканал «Хабар 24».
«По последним данным, были обнаружены трупы 45 горняков», - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Инцидент произошел в субботу, 28 октября. На момент аварии под землей находились 252 человека.
По предварительным данным , причиной аварии стал взрыв газометана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура.
10 октября горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара. В результате возгорания пострадал сварщик, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru