Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 14 человек

Таким образом, число жертв трагедии достигло 14 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Подъемники начали работать на горных курортах в выходные дни после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.

