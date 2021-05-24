Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 14 человек
В больнице скончался ребенок, который получил травмы при падении кабины подъемника в горах на севере Италии, передает агентство ANSA со ссылкой на источник в больнице Турина.
Таким образом, число жертв трагедии достигло 14 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.
Подъемники начали работать на горных курортах в выходные дни после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.
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