Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 14 человек

В больнице скончался ребенок, который получил травмы при падении кабины подъемника в горах на севере Италии, передает агентство ANSA со ссылкой на источник в больнице Турина.

Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 12

Таким образом, число жертв трагедии достигло 14 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Подъемники начали работать на горных курортах в выходные дни после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.

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ТЕГИ:ПроисшествияИталия
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