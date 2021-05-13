Число погибших палестинцев в результате эскалации превысило 100 человек

Число погибших в результате ракетных ударов по сектору Газа палестинцев составляет свыше 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

По данным Минздрава анклава, еще около 600 человек получили ранения. В сообщении указано, что среди жертв было 27 несовершеннолетних.

Ранее в четверг агентство WAFA со ссылкой на главу Минздрава Палестины передавало, что военные Армии обороны Израиля застрелили палестинца на границе.

Элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

