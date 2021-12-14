Число погибших от торнадо в Кентукки выросло до 74

Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74 человек, говорится в заявлении губернатор штата Энди Бешира, сообщает РИА Новости.

Власти Кентукки не исключают, что жертвами торнадо могли стать 100 человек

Еще 109 человека считаются пропавшими без вести в результате стихии.

Ранее было известно о более 70 погибших и возможных 100 жертвах. Президент Джо Байден поручил выделить помощь пострадавшим регионам.

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ФОТО: скриншот с YouTube
ТЕГИ:Происшествия
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