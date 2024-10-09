Шторм оставил более 20 тыс. финских домов без электричества

В Финляндии более 20 тыс. домов остались без электричества в результате шторма, который спровоцировал сильный ветер и дожди, приведшие к обрывам линий электропередачи. Об этом сообщает объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus.

По состоянию на 21:00 мск, отключения затронули центральные, восточные, юго-восточные и северные регионы Финляндии, охватив более 60 населенных пунктов.