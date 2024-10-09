Шторм оставил более 20 тыс. финских домов без электричества

В Финляндии более 20 тыс. домов остались без электричества в результате шторма, который спровоцировал сильный ветер и дожди, приведшие к обрывам линий электропередачи. Об этом сообщает объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus.

По состоянию на 21:00 мск, отключения затронули центральные, восточные, юго-восточные и северные регионы Финляндии, охватив более 60 населенных пунктов.

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Наибольшее количество отключений зафиксировано в приграничных с Россией населенных пунктах: в Савонлинне обесточены 1 456 домов, в Кухмойнен — 2 048, в Париккала — 1 145, а в Виролахти — 1 366.

По информации Финского метеорологического института, штормовая погода сохранится на территории страны до утра 10 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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