Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа достигло 25 490
23 января 202413:12
Число жителей Газы, которые погибли из-за израильских ударов, увеличилось до 25 490. Об этом сообщил медиа офис администрации анклава.
Отмечается, что число раненых достигло 63 354 человека.
Ранее, 22 января, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти предложили ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru