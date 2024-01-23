Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа достигло 25 490

Число жителей Газы, которые погибли из-за израильских ударов, увеличилось до 25 490. Об этом сообщил медиа офис администрации анклава.

Путин заявил, что РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа

Отмечается, что число раненых достигло 63 354 человека.

Ранее, 22 января, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти предложили ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».

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