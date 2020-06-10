Число инфицированных коронавирусом в мире выросло на 124,3 тысячи
Ещё 124 325 человек оказались инфицированными коронавирусом нового типа за последние 24 часа в мире. Такие обновленные глобальные данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
По состоянию на 8 часов утра по московскому времени в целом на Земно шаре зарегистрировано 7 миллионов 241 тысяча 550 подтверждённых случаев коронавируса. Днём ранее прирост был меньше на 18 тысяч.
За сутки от осложнений, вызываемых COVID-19, скончались 4993 человека, всего за время пандемии число летальных исходов составило 413568. Как уточняет «Свободная пресса», за последние сутки умерли 2605 пацинетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru