Численность население Китая сократилась на более чем 2 млн человек в 2023 году
17 января 202412:56
В Китае численность населения за 2023 год сократилось на 2, 08 млн человек по сравнению с 2022 годом, следует из данных Государственного статистического управления КНР, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, в настоящий момент в Китае проживает 1,4 0967 млрд человек.
При этом, как отмечается, при подсчетах не учитывалось население Гонконга, Макао и Тайваня. Кроме того, в статистику не вошли иностранцы, проживающие в КНР.
Ранее Индия превзошла Китай по численности населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru