Численность население Китая сократилась на более чем 2 млн человек в 2023 году

В Китае численность населения за 2023 год сократилось на 2, 08 млн человек по сравнению с 2022 годом, следует из данных Государственного статистического управления КНР, сообщает «Интерфакс».

В Китае сообщили о сокращении населения страны впервые за 60 лет

Таким образом, в настоящий момент в Китае проживает 1,4 0967 млрд человек.

При этом, как отмечается, при подсчетах не учитывалось население Гонконга, Макао и Тайваня. Кроме того, в статистику не вошли иностранцы, проживающие в КНР.

Ранее Индия превзошла Китай по численности населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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