Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане
Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане, сообщили в МЧС республики.
По данным ведомства, на нефтебазе был пожар повышенной сложности на площади 100 квадратных метров, который уже удалось ликвидировать.
Все началось из-за возгорания трех машин, после чего произошел взрыв газо-воздушной смеси, из-за которого обрушился ангар. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Ранее на западе Турции в районе Герменчик в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса пострадали свыше двадцати человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru