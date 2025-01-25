Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане

По данным ведомства, на нефтебазе был пожар повышенной сложности на площади 100 квадратных метров, который уже удалось ликвидировать.

Все началось из-за возгорания трех машин, после чего произошел взрыв газо-воздушной смеси, из-за которого обрушился ангар. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Ранее на западе Турции в районе Герменчик в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса пострадали свыше двадцати человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

